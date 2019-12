<div _ngcontent-c17 = « » innerhtml = »

Nominés pour le meilleur joueur de football de la FIFA, l’attaquant de Barcelone et de l’Argentine Lionel Messi (R) et … (+) Le Real Madrid et le Portugal attaquent Cristiano Ronaldo (L) avant de s’asseoir pour la cérémonie des Best FIFA Football Awards, le 23 octobre 2017 à Londres. / AFP PHOTO / Ben STANSALL (Le crédit photo doit se lire BEN STANSALL / AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Lorsque le temps a sonné pour amener en 2010, il était déjà clair que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient des talents spéciaux. Après avoir terminé derrière Kaká en votant pour le Ballon d’Or 2007 et le Joueur mondial de l’année de la FIFA, Cristiano Ronaldo a remporté les deux prix en 2008 et Messi a suivi en 2009.

Mais aussi remarquables qu’ils l’étaient déjà il y a une décennie, peu, voire aucun, auraient pu prédire que la rivalité Messi-Ronaldo serait toujours aussi forte à l’approche de 2020.

Ce n’est que lorsque Luka Modric a remporté les prix Ballon d’Or et FIFA FIFPro en 2018 que quelqu’un a traversé le duopole. Puis bien sûr, Messi a rebondi pour ramasser les deux prix un an plus tard.

Grâce à 2010, Messi a ajouté 5 Ballon d’Or et Ronaldo, 4. Avant ces deux joueurs, seuls trois joueurs – Michel Platini, Johan Cruyff et Marco van Basten – avaient remporté le prix trois fois et tout cela en quelques saisons seulement. . Les victoires de Platini sont survenues en trois saisons consécutives, Cruyff en 4 et van Basten en 5.

L’étirement de Messi entre les victoires de 11 saisons et Ronaldo de 10 saisons est sans précédent. De plus, avant que ces deux-là ne soient arrivés, même les meilleurs qui avaient jamais joué le jeu s’étaient arrêtés une fois qu’ils avaient atteint le «mauvais côté» de 30.

Pelé, Maradona, Cruyff et Beckenbauer ont tous décliné pour diverses raisons après 30 ans tandis que George Best a laissé ses meilleurs jours derrière lui une fois âgé de 28 ans. Dans le cas de Messi et Ronaldo, 30 ans n’était qu’un autre anniversaire.

Cette fois, nous avons les deux meilleurs joueurs du monde mêlés à une rivalité individuelle, de club et d’affaires comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Bien à vous, 26 mars 2012 «Quand Lionel Messi a rencontré Cristiano Ronaldo» Forbes.com

Messi a maintenant 32 ans et Ronaldo 34, mais les deux marquent toujours des buts et influencent les matchs au plus haut niveau. Au cours des saisons depuis ses 30 ans, Messi a marqué 110 buts en 119 apparitions tandis que Ronaldo a marqué 174 buts pour le Real Madrid et la Juventus en 200 apparitions.

Cristiano Ronaldo de la Juventus contre le Bayer Leverkusen au BayArena le 11 décembre 2019. (Photo … (+) par Peter Lous / Soccrates / Getty Images) Getty Images

Bien sûr, le problème avec la citation des buts et des passes décisives pour ces deux-là est qu’en général, les chiffres ne sont bons que jusqu’au prochain match! (Voici une lien dédié aux records détenus par ces deux acteurs phénoménaux.)

La rivalité Messi-Ronaldo de la saison 2010 à 2018 a également mis en parallèle la lutte de longue date entre Barcelone et le Real Madrid pour la domination du football en Espagne et en Europe et maintenant dans le monde.

Pendant ce temps, Barcelone a remporté deux fois la Ligue des champions et le Real Madrid l’a remporté quatre fois; La Liga a été divisée 6 et 2; Les victoires de la Copa del Rey ont été partagées 5 à Barcelone et 2 au Real Madrid.

Une autre retombée a été la bataille sur le marché de l’équipement de football avec Messi face à Adidas et Ronaldo le représentant Nike. Ironiquement, dans les deux cas, l’opposé du club fait équipe avec Barcelone, une boutique Nike et le Real Madrid arborant le logo Adidas.

La portée des médias sociaux de chacun des joueurs est ahurissante. Leurs nombres combinés sur Facebook dépassent les 200 millions tandis que les abonnés Instagram sont encore plus élevés.

S’il y a un point négatif provoqué par la rivalité, cela a été une escalade de la surenchère inutile montrée par les fanboys respectifs des joueurs sur les médias sociaux – de petites insultes formulées comme un aperçu.

Quiconque aime vraiment le jeu peut admirer les deux joueurs et même avoir un favori sans humilier l’autre. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu Messi et Ronaldo se pousser mutuellement vers des sommets sans précédent de performance saison après saison et pour cela, nous devrions tous être reconnaissants.

Nous ne reverrons plus jamais les likes.

« >

Nominés pour le meilleur joueur de football de la FIFA, l’attaquant de Barcelone et de l’Argentine Lionel Messi (R) et … (+) Le Real Madrid et le Portugal attaquent Cristiano Ronaldo (L) avant de s’asseoir pour la cérémonie des Best FIFA Football Awards, le 23 octobre 2017 à Londres. / AFP PHOTO / Ben STANSALL (Le crédit photo doit se lire BEN STANSALL / AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

Lorsque le temps a sonné pour amener en 2010, il était déjà clair que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo étaient des talents spéciaux. Après avoir terminé derrière Kaká en votant pour le Ballon d’Or 2007 et le Joueur mondial de l’année de la FIFA, Cristiano Ronaldo a remporté les deux prix en 2008 et Messi a suivi en 2009.

Mais aussi remarquables qu’ils l’étaient déjà il y a une décennie, peu, voire aucun, auraient pu prédire que la rivalité Messi-Ronaldo serait toujours aussi forte à l’approche de 2020.

Ce n’est que lorsque Luka Modric a remporté les prix Ballon d’Or et FIFA FIFPro en 2018 que quelqu’un a traversé le duopole. Puis bien sûr, Messi a rebondi pour ramasser les deux prix un an plus tard.

Grâce à 2010, Messi a ajouté 5 Ballon d’Or et Ronaldo, 4. Avant ces deux joueurs, seuls trois joueurs – Michel Platini, Johan Cruyff et Marco van Basten – avaient remporté le prix trois fois et tout cela en quelques saisons seulement. . Les victoires de Platini sont survenues en trois saisons consécutives, Cruyff en 4 et van Basten en 5.

L’étirement de Messi entre les victoires de 11 saisons et Ronaldo de 10 saisons est sans précédent. De plus, avant que ces deux-là ne soient arrivés, même les meilleurs qui avaient jamais joué le jeu s’étaient arrêtés une fois qu’ils avaient atteint le «mauvais côté» de 30.

Pelé, Maradona, Cruyff et Beckenbauer ont tous décliné pour diverses raisons après 30 ans tandis que George Best a laissé ses meilleurs jours derrière lui une fois âgé de 28 ans. Dans le cas de Messi et Ronaldo, 30 ans n’était qu’un autre anniversaire.

Cette fois, nous avons les deux meilleurs joueurs du monde mêlés à une rivalité individuelle, de club et d’affaires comme nous n’en avons jamais vu auparavant. Bien à vous, 26 mars 2012 «Quand Lionel Messi a rencontré Cristiano Ronaldo» Forbes.com

Messi a maintenant 32 ans et Ronaldo 34, mais les deux marquent toujours des buts et influencent les matchs au plus haut niveau. Au cours des saisons depuis ses 30 ans, Messi a marqué 110 buts en 119 apparitions tandis que Ronaldo a marqué 174 buts pour le Real Madrid et la Juventus en 200 apparitions.

Cristiano Ronaldo de la Juventus contre le Bayer Leverkusen au BayArena le 11 décembre 2019. (Photo … (+) par Peter Lous / Soccrates / Getty Images) Getty Images

Bien sûr, le problème avec la citation des buts et des passes décisives pour ces deux-là est qu’en général, les chiffres ne sont bons que jusqu’au prochain match! (Voici un dédié aux records détenus par ces deux joueurs phénoménaux.)

La rivalité Messi-Ronaldo de la saison 2010 à 2018 a également mis en parallèle la lutte de longue date entre Barcelone et le Real Madrid pour la domination du football en Espagne et en Europe et maintenant dans le monde.

Pendant ce temps, Barcelone a remporté deux fois la Ligue des champions et le Real Madrid l’a remporté quatre fois; La Liga a été divisée 6 et 2; Les victoires de la Copa del Rey ont été partagées 5 à Barcelone et 2 au Real Madrid.

Une autre retombée a été la bataille sur le marché de l’équipement de football avec Messi face à Adidas et Ronaldo le représentant Nike. Ironiquement, dans les deux cas, l’opposé du club fait équipe avec Barcelone, une boutique Nike et le Real Madrid arborant le logo Adidas.

La portée des médias sociaux de chacun des joueurs est ahurissante. Leurs nombres combinés sur Facebook dépassent les 200 millions tandis que les abonnés Instagram sont encore plus élevés.

S’il y a un point négatif provoqué par la rivalité, cela a été une escalade de la surenchère inutile montrée par les fanboys respectifs des joueurs sur les médias sociaux – de petites insultes formulées comme un aperçu.

Quiconque aime vraiment le jeu peut admirer les deux joueurs et même avoir un favori sans humilier l’autre. Au cours de la dernière décennie, nous avons vu Messi et Ronaldo se pousser mutuellement vers des sommets sans précédent de performance saison après saison et pour cela, nous devrions tous être reconnaissants.

Nous ne reverrons plus jamais les likes.