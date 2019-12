Pierre-Emerick Aubameyang cherche une issue de secours hors d’Arsenal (Photo: Getty) aurait menacé de déclencher un exode alors qu’il cherche activement à s’éloigner du club malgré l’arrivée imminente de Mikel Arteta. L’attaquant de 30 ans a sans doute été le joueur hors pair des Gunners dans une campagne autrement misérable pour la tenue du nord de Londres, à la fois sur le terrain et en dehors. L’entraîneur-chef par intérim, Freddie Ljungberg, n’a pas réussi à inverser les résultats après le licenciement et Aubameyang a atteint le point de rupture au cours des derniers mois, avec un grand nombre dans un vestiaire d’Arsenal de plus en plus désenchanté. Selon, l’international gabonais est maintenant « désespéré » pour une issue de secours hors d’Arsenal alors qu’il cherche à rejoindre une équipe capable de concourir pour les honneurs majeurs. La perspective d’une autre saison sans football en Ligue des champions, avec Arsenal languissant à la 10e place en Premier League, a convaincu Aubameyang de réfléchir sérieusement à ses options à l’approche du crépuscule de sa carrière de joueur. Xhaka et Lacazette envisagent également de s’éloigner d’Arsenal (Photo: Getty) Le rapport indique que des personnalités telles que Alexandre Lacazette et Granit Xhaka pèsent également sur leur avenir ainsi que sur environ la moitié de l’effectif. Bien que plus tôt cette semaine, il a affirmé que l’attaquant lui-même n’avait aucun problème avec l’Espagnol, plus la direction et l’ambition du club. Aubameyang est lié par un contrat aux Emirats jusqu’en 2021 et, alors qu’Arsenal espère persuader l’attaquant de rester, il voudra éviter d’être tenu en rançon comme l’ont été Mesut Ozil et Alexis Sanchez ces derniers temps. Aubameyang veut concourir pour les principaux couverts (Photo: Getty) Tony Cascarino a suggéré que Arteta devrait décharger cinq joueurs – Aubameyang, Lacazette, Ozil, David Luiz et Shkodran Mustafi – à son arrivée à Arsenal. « Le plus grand défi auquel il sera confronté sera de faire face aux joueurs seniors », a déclaré l’ancienne star de Chelsea et de la République d’Irlande Les temps. «Je me souviens que lorsque Ron Atkinson est entré à Aston Villa, il m’a dit immédiatement:« J’ai convenu d’un prix avec Celtic pour vous. » « C’est ainsi qu’Arteta devrait l’aborder, à commencer par Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, David Luiz, Mesut Ozil et Shkodran Mustafi. » Plus: Cascarino a exhorté Arteta à tenter de persuader Fernandinho de le suivre de Manchester City à Arsenal. « Le contrat de Fernandinho devant expirer à la fin de la saison, Arteta pourrait le faire venir de City pour démontrer aux joueurs d’Arsenal ce qu’il faut pour réussir », a-t-il ajouté. « Je ne pense même pas qu’il ait besoin de leur donner une raison, il a juste besoin de dire: » Si je trouve un acheteur, vous êtes parti. » «Lacazette a été un artiste décent, mais Arteta voudra un joueur qui ne boude pas, et il pourrait le vendre pour une grosse somme. « Cela peut sembler drastique, mais c’est ce dont Arsenal a besoin. » PLUS:

