Barcelone, leader de la Liga, a vu une séquence de six victoires consécutives arrêtée après un match nul 2-2 à la Real Sociedad – ce qui pourrait les faire tomber du haut de la table devant El Clasico.

Le patron de Barcelone, Ernesto Valverde, avait prévenu que le voyage de samedi à Saint-Sébastien serait un test sévère, et cela s’est avéré.

Mikel Oyarzabal avait donné l’avantage aux hôtes grâce à une pénalité de 12e minute, mais Antoine Griezmann égalisait avant la mi-temps, marquant contre le club où il avait commencé sa carrière.

Luis Suarez a mis Barcelone en tête peu de temps après le redémarrage, frappant une passe carrée de Lionel Messi, mais Alexander Isak a nivelé les choses à 2-2 après que Marc-André Ter Stegen n’ait pas réussi à gérer un centre.

Barcelone sera remplacée en tête du classement par le Real Madrid si ses rivaux gagnent à Valence dimanche, Los Blancos devant se rendre au Camp Nou le 18 décembre.

Dans le coup d’envoi de la soirée, l’Atletico Madrid a battu Osasuna avec des buts en deuxième mi-temps d’Alvaro Morata et Saul Niguez.

Ailleurs, l’Athletic Bilbao a joué un match nul et vierge contre Eibar, tandis que samedi soir, un but tardif d’Enis Bardhi a permis à Levante de s’imposer 2-1 à Grenade.

En Bundesliga, Philippe Coutinho a réussi un triplé alors que le Bayern Munich revenait de l’arrière pour battre le Werder Brême 6-1 à l’Allianz Arena.

Milot Rashica avait devancé les visiteurs à la 24e minute, mais Coutinho a égalisé juste avant l’intervalle et Robert Lewandowski est revenu sur la piste des buts pour porter le score à 2-1 en première période.

Coutinho, prêté par Barcelone, a inscrit un troisième but bien mérité après 63 minutes, et Lewandowski et Thomas Muller étaient également de nouveau sur la feuille de match avant que l’attaquant brésilien ne termine son triplé à 12 minutes de la fin.

Le Bayern se hisse au quatrième rang, le Borussia Dortmund ayant toujours deux points d’avance après sa victoire 4-0 à Mayence, où l’attaquant anglais Jadon Sancho figurait à nouveau parmi les buts.

Le Bayern, Dortmund et Leipzig ont parlé 📢 – Bundesliga anglais (@Bundesliga_EN)

Le coup d’envoi tardif de samedi a vu le RB Leipzig s’imposer 3-0 à Düsseldorf, ce qui les place au-dessus du Borussia Moenchengladbach, qui se rendra à Wolfsburg dimanche.

Patrik Schick a donné l’avantage aux visiteurs avant que le penalty de Timo Werner et le but tardif de Nordi Mukiele n’apportent une sixième victoire consécutive en Bundesliga.

Le Bayer Leverkusen a perdu 2-0 à Cologne en difficulté – où Aleksandar Dragovic et son remplaçant Leon Bailey ont été expulsés. Le triomphe du derby a guidé les chèvres Billy du pied de la table.

Jurgen Klinsmann a remporté une première victoire alors que le Hertha Berlin battait Fribourg 1-0, tandis que Paderborn a fait match nul 1-1 à domicile contre l’Union Berlin, un résultat qui les laisse au fond.

⏱ 90 + 4 | À plein temps

⚽ 1-2 💙 – SSC Napoli officiel (@en_sscnapoli)

Gervinho a marqué un vainqueur de dernière minute lorsque Napoli a commencé sa vie sous le nouveau manager Gennaro Gattuso avec une défaite 2-1 à domicile contre Parme en Serie A.

Après un coup d’envoi différé au Stadio San Paolo en raison de réparations de tuiles après une tempête, Dejan Kulusevski a tiré Parme devant, avec le défenseur de Naples Kalidou Koulibaly puis forcé par une blessure à la cuisse.

Le Partenopei, qui a limogé Carlo Ancelotti peu de temps après sa victoire en milieu de semaine en Ligue des champions, a vu un penalty accordé en première mi-temps renversé lors de l’examen VAR, avant qu’Arkadiusz Milik n’égale finalement juste après l’heure.

Quel moment! 🤯🤩😵 💛💙 – Parme Calcio 1913 (@ParmaCalcio_en)

Parme, cependant, a arraché les trois points après que Gervinho s’est échappé après un corner pour jouer un doublé avec Kulusevski et une fente dans un vainqueur spectaculaire.

Ailleurs, un but tardif de Manolo Gabbiadini a donné à la Sampdoria une victoire 1-0 à Gênes pour les garder hors des trois derniers.

Le coup d’envoi de samedi a vu les batteurs de relégation Brescia enregistrer une deuxième victoire consécutive en battant Lecce 3-0.

⏱️90 + 7 ‘Les points sont partagés au Stade Saint-Symphorien. | 1⃣-1⃣ | ⚪️🔵 – Olympique Marseille (@OM_English)

Le but de Nemanja Radonjic en seconde période a permis à Marseille de faire match nul 1-1 à Metz pour maintenir son invincibilité, mais ils ont raté la chance de se rapprocher du leader de la Ligue 1, le Paris St Germain.

Nantes est quatrième après une victoire 1-0 contre les Nimes, tandis que les premiers efforts de Remi Oudin ont donné la victoire à Reims au dernier club de Toulouse.

Amiens et Dijon ont fait match nul 1-1, tandis que Monaco a fait match nul 0-0 à Angers et il a également terminé sans but entre Brest et Nice.