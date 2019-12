<div _ngcontent-c17 = « » innerhtml = »

SAN SEBASTIAN, ESPAGNE – 14 DÉCEMBRE: Lionel Messi du FC Barcelone pendant le match de la Liga Santander … (+) entre Real Sociedad v FC Barcelona à l’Estadio Anoeta le 14 décembre 2019 à San Sebastian en Espagne (Photo de David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images) Getty Images

Comme le quotidien madrilène MARCA tenait à le souligner ce matin, le FC Barcelone a été dominé en possession lors de son match nul 2-2 avec la Real Sociedad samedi.

En conservant seulement 46,58% du ballon dans l’égalité, c’était la neuvième fois que cela – une rétention inférieure à 50% – se produisait au cours du règne de l’entraîneur sous pression Ernesto Valverde.

«Ses prédécesseurs n’ont jamais autant souffert», a écrit Javier Estapa, avant de souligner que la statistique indésirable n’a relevé la tête que six fois lors des 181 matchs de Luis Enrique à la barre, et une seule fois lors des 59 et 247 sorties de Tata Martino et Pep. Guardiola respectivement.

De tels développements ont incité à penser que le Barça a perdu l’ADN dont ils sont fiers, mais dans quelle mesure cette affirmation sonne-t-elle?

En évaluant la liste des autres occasions où les hommes de Valverde ont été vaincus dans cette facette du jeu, il n’y a qu’une seule défaite subie lors de la première à travers une défaite 2-0 lors de la Supercoupe 2017 contre le Real Madrid qui faisait partie des premiers de 55 ans. matchs officiels en charge.

Il y a aussi quelques victoires notables là-bas (cinq au total), comme la récente déroute 3-1 du Borussia Dortmund qui leur a valu le groupe F de la Ligue des champions avec 46,11% de possession et le match aller de la demi-finale de la compétition le dernier trimestre où ils ont battu Liverpool 3-0 au Camp Nou avec 47,5%. Et remarquablement, étant donné à quel point leurs combats à l’extérieur et leur domination à domicile sont mis en évidence, seulement trois des neuf matchs ont été joués sur la route.

BARCELONE, ESPAGNE – 27 AOÛT: (De gauche à droite) Sergi Roberto, Sergio Busquets, Lionel Messi, … (+) Gerard Pique et Frenkie De Jong regarde avant le match amical entre le FC Barcelone U19 et l’Ajax U19 à Estadi Johan Cruyff le 27 août 2019 à Barcelone, Espagne. (Photo par Quality Sport Images / Getty Images) Getty Images

Pourtant, à la limite d’une dépendance excessive à l’égard des statistiques pour faire valoir de tels points, le FC Barcelone a toujours son cœur une colonne vertébrale La Masia dans Lionel Messi, Sergio Busquets, Gerard Pique, Jordi Alba et Sergi Roberto – qui étaient tous présents dans la célèbre ville de Guardiola » Dynastie Tiki-taka. Simultanément, des vétérans, dont Luis Suarez, Ivan Rakitic et Marc-André Ter Stegen, sont des vestiges de l’ère Enrique qui a triplé.

Tout simplement parce qu’il ne peut pas toujours être aussi clairement visible comme en témoigne la maîtrise de Xavi et Andres Iniesta, l’ADN est intégré et tissé dans le tissu du célèbre maillot Blaugrana et il y en a encore eu des aperçus en 2019/2020.

Les gens ont peu de souvenirs, et juste samedi dernier dans le shellack 5-2 de Majorque, Frenkie De Jong est parti sur un tourbillon de 1-2 passes de tiki taka avant de trouver Suarez. Pour la montée en puissance autant que pour la grève ridicule du dos, l’objectif est garanti d’être un concurrent de Puskas.

Recruté pour avoir cru en la qualité malgré le fait qu’il ait été nourri par les homologues de La Masia de Gremio et Ajax, l’avenir est prometteur avec le jeune Néerlandais et son partenaire de milieu de terrain Arthur. Alors que simultanément, quatre talents émergents de la célèbre académie d’Ansu Fati, Carles Perez, Carles Alena et Riqui Puig ont également la philosophie qui l’accompagne intégrée dans leur développement.

Dans un véritable choc des cultures et des identités, une victoire convaincante à El Clasico mercredi sur leurs rivaux amers Blancos – où toutes les caractéristiques du style Barça sont déployées – peut une fois de plus décourager les opposants et les remettre en tête de la Liga.

