Étroitement lié à l’arrivée de David Beckham au Real Madrid, quelque chose s’est produit au milieu des années 2000 en Espagne qui a transformé le tissu même du football dans le pays, d’une manière qui a indirectement conduit à des goûts de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et José Mourinho reçoit des peines de prison avec sursis et paye des «paiements correctifs» de millions d’euros.

Il est peut-être un peu injuste de coupler Beckham avec les complications juridiques des autres, mais en Espagne, une nouvelle loi a été adoptée en 2005, car l’ancien capitaine de l’Angleterre était l’un des premiers et l’un des noms les plus prestigieux à profiter de celui-ci, est communément connu comme la loi Beckham.

La soi-disant «loi Beckham» a donné aux footballeurs étrangers, nouvellement arrivés en Espagne, un taux d’imposition très favorable de seulement 23%, tandis que les revenus d’emploi étaient autrement imposés de 24% jusqu’à 600 000 € et 42% par la suite.

Plus précisément, la loi a décrété que toute personne qui n’était pas auparavant un contribuable en Espagne au cours des dix années précédentes qui déménage dans le pays et transfère sa résidence fiscale en Espagne, travaillant pour un employeur espagnol, bénéficierait des allégements fiscaux.

En termes simples, cela signifiait que déménager dans des clubs espagnols signifiait plus d’argent dans les poches des joueurs.

Mais dans le football, les choses changent très rapidement. Au fil des années 2000 et 2010, les droits à l’image sont devenus plus rentables pour les superstars et ont joué un rôle plus central dans les contrats. Dans l’industrie, les droits à l’image signifient la capacité de contrôler, vendre ou concéder sous licence sa propre image pour un gain monétaire, le plus souvent compris dans les accords de mode et de publicité que les joueurs auront avec des marques mondiales.

Messi, Ronaldo et Mourinho ont tous déclaré des revenus de leurs droits à l’image qui étaient gérés par des sociétés et des comptes non basés en Espagne. Les trois avaient tous leurs implantations – au moins du point de vue juridique – au Panama, en Irlande et dans les îles Vierges britanniques. Messi est en tête de la liste annuelle Forbes des 100 athlètes les mieux payés au monde, comme expliqué dans un article à ce sujet.

Les autorités fiscales espagnoles ont vu cela comme un moyen d’éviter les impôts, en enregistrant tout dans les sociétés écrans offshore, car au moment où les crimes présumés ont été commis, les trois vivaient, travaillaient et construisaient leur image en Espagne, et devaient donc des impôts sur ce le revenu. Ces dernières années, ils ont recherché les plus grandes stars du sport et recherché l’argent qu’ils pensaient devoir.

Messi a été accusé d’avoir fraudé l’État espagnol de 4,1 millions d’euros entre 2007 et 2009 et a finalement payé un «paiement correctif volontaire» de 5 millions d’euros, qui couvrirait les intérêts dans le temps ainsi que le montant initial. Le capitaine du Barça a été reconnu coupable de fraude fiscale et condamné à 21 mois de prison par la Cour suprême d’Espagne, qui a ensuite été réduit à une amende de 400 € par jour de peine, pour un total de 252 000 €.

L’ancien ailier de Manchester United, Ronaldo, a échappé à la taxe d’une valeur de 14,1 millions d’euros entre 2011 et 2014, selon les procureurs espagnols. Son entreprise dans les îles Vierges britanniques n’aurait aucune activité économique autre que l’achat puis la cession des droits d’image du joueur à une autre société basée en Irlande. En janvier 2019, il a réglé son cas en acceptant une amende de 18,8 millions d’euros et une peine de 23 mois de prison avec sursis.

Mourinho, l’actuel patron de Tottenham, qui dirigeait le Real Madrid au moment de ses délits présumés, a également réglé avec les autorités les 3,3 millions d’euros qu’il aurait échappé à l’impôt.

Effet d’entraînement en qualité Liga?

Dans une rare interview que Messi a accordée à la station de radio catalane RAC1 plus tôt en 2019, il a admis qu’il envisageait de quitter Barcelone en raison du stress de tout l’épisode fiscal. Ronaldo aurait également été très mécontent de la façon dont les procureurs l’ont poursuivi.

Les questions fiscales pourraient avoir des répercussions sur le déplacement des joueurs vers la Liga depuis l’étranger. De nos jours, il est courant que les plus grandes superstars du football mondial négocient leurs salaires après impôt, ce qui signifie que ce sont les clubs plutôt que les joueurs qui sont les plus touchés par les modifications des lois fiscales.

Si le Real Madrid, Barcelone ou tout autre club de la Liga cherche à recruter les meilleurs talents de l’étranger, il leur restera le poids de la taxe à payer et pourra reconsidérer la signature de certains joueurs, ou au moins réviser leurs offres de contrat.

Xabi Alonso riposte… et gagne

« Je serais inquiet si je pensais que j’avais quelque chose à cacher ou quelque chose que je n’avais pas bien fait, mais comme ce n’est pas le cas, je continue. » Ce sont les mots de l’ancien Real Madrid, du Bayern Munich et de la Real Sociedad le milieu de terrain Xabi Alonso, s’adressant à des journalistes devant un tribunal où il a semblé se défendre, accusé de trois chefs d’accusation de fraude fiscale d’une valeur de 2 millions d’euros.

Les procureurs voulaient lui infliger une amende de 4 millions d’euros pour aller avec les 2 millions d’euros qu’il devait déjà, ainsi que le gifler avec une peine de prison de deux ans et demi pour ne pas avoir déclaré de revenus de droits d’image entre 2010-2012 par le biais d’une entreprise qu’il avait installé à Madère.

Ce qui est unique dans le cas de l’entraîneur de la Real Sociedad B, c’est qu’il est le seul footballeur de haut niveau à ce jour à lutter contre son accusation, plutôt que d’accepter de payer une amende pour régler. Alonso a gagné son procès et a été acquitté de tout acte répréhensible.

Le fait que cela ait ou non un impact sur la façon dont les futurs joueurs pris dans des situations similaires peuvent choisir de gérer leurs cas dépendra des détails individuels des personnes et des actions impliquées, mais cela crée certainement un nouveau précédent pour les joueurs que les poursuites peuvent être contesté et gagné.

À la complexité de ce que ce type d’affaires réserve au futur du football espagnol et européen s’ajoute le fait que l’Italie a très récemment introduit une nouvelle loi très similaire à la loi dite Beckham, au profit de la Serie A par rapport à d’autres Des ligues européennes en compétition pour attirer les talents les plus brillants. Leur nouvelle loi entrera en vigueur en janvier 2020. Pouvons-nous commencer à voir de plus en plus des plus grands du monde suivre les traces de Ronaldo et commencer leur carrière dans la nouvelle Italie fiscalement avantageuse?