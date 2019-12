Course à la première place avant la pause de la Bundesliga

Les derniers matches de la Bundesliga de l’année voient Leipzig et le Borussia Moenchengladbach se battre pour devenir des «champions d’automne» avant les vacances d’hiver. Photo: Martin Meissner / AP Photo BERLIN – Le RB Leipzig et le Borussia Moenchengladbach sont en course pour clore le sommet de l’année ce week-end avant que la Bundesliga n’entre dans ses vacances d’hiver. Les meneurs de Leipzig, au niveau de Moenchengladbach avec 34 points mais avec une différence de buts supérieure, accueillent Augsburg en forme samedi avant le match de Gladbach au Hertha Berlin plus tard dans la journée. Le Bayern Munich, champion du monde avec 30 points, fait suite à sa dernière victoire haletante 3-1 à Fribourg mercredi avec un match à domicile contre Wolfsburg. Le quatrième Borussia Dortmund, également sur 30 points, ouvre le programme du week-end avec un voyage vendredi soir à Hoffenheim, tandis que Schalke rencontrera Fribourg samedi lors d’une rencontre entre les équipes cinquième et sixième. Les six victoires de Leipzig se sont terminées mardi par un match nul 3-3 à Dortmund, mais le point semblait être une victoire après avoir été mené 2-0 à la mi-temps.

Le soi-disant « Herbstmeister » – champion d’automne – titre fait signe pour la première fois à l’équipe de Julian Nagelsmann.

L’attaquant Timo Werner, qui a marqué deux fois pour porter son total à 18 pour la saison, a déclaré: « Si nous battons Augsbourg samedi, nous sommes champions d’automne. C’est quelque chose de spécial pour nous. »

Leipzig pourrait être testé par Augsbourg, qui s’est repris après un début de saison difficile, et qui est maintenant 10e après une victoire 3-0 sur Fortuna Dusseldorf a été son sixième match sans défaite.

Gladbach a connu une septième victoire consécutive à domicile en Bundesliga avec une défaite 2-0 contre Paderborn, mercredi, pour les garder sur la bonne voie avant le match de samedi contre Hertha.

« Ce fut une victoire importante après des défaites consécutives (en ligue et en Ligue Europa) », a déclaré l’entraîneur Marco Rose.

« Nous méritions la victoire avec notre performance en deuxième mi-temps et nous avons pu donner à nos fans une autre victoire à domicile pour Noël. Il s’agit maintenant de donner le coup d’envoi à Berlin. »

Hertha vise quant à lui à clôturer l’année avec une troisième victoire consécutive, ce qui a donné au club un peu de répit près du bas de la table.

L’entraîneur Juergen Klinsmann, qui a maintenant sept points en charge lors de ses quatre premiers matchs, a déclaré: « Nous sommes vraiment satisfaits de la situation. Elle avait l’air complètement différente il y a quelques semaines. »

Et l’attaquant Pascal Koepke a déclaré: « Vous pouvez voir que le personnel d’entraîneurs a un excellent plan pour nous et nous sommes heureux qu’il nous ait valu les trois points aujourd’hui.

« Samedi, nous voulons clôturer une excellente semaine avec une victoire pour en faire trois d’affilée avant de partir en vacances. »

Après deux buts dans les arrêts de jeu qui ont permis au Bayern Munich de s’imposer 3-1 à Fribourg, les champions du record viseront à terminer l’année avec l’entraîneur par intérim Hansi Flick au moins à la troisième place, avec Wolfsburg, huitième, parmi les visiteurs.

« Bien sûr, nous avons eu un peu de chance, mais ça fait du bien de revenir avec une victoire 3-1 », a déclaré Flick à propos de la victoire de Fribourg.

« Les gars ont disputé de nombreux matches, il est clair que nous sommes épuisés. Nous devons nous régénérer maintenant pour être en forme contre Wolfsburg samedi. »

Dans un match clé dans le bas du tableau, Cologne est sur le point de remporter une troisième victoire consécutive en rencontrant le Werder Bremen, qui est tombé au troisième rang après avoir chuté 5-0 à domicile contre Mayence, une cinquième défaite en six matchs.

Mayence accueille désormais le Bayer Leverkusen, tandis que dimanche, l’Eintracht Frankfurt, qui est maintenant à six matches sans victoire, visite Paderborn et l’avant-dernière Fortuna Dusseldorf – qui ont un point et un but marqués lors de leurs cinq derniers matchs – salue l’Union Berlin .

dpa