Certains des meilleurs joueurs du monde participeront au tournoi international phare d’Amérique du Sud cet été – Goal a votre guide

L’Argentine de Lionel Messi a encore une fois échoué lors de la dernière édition de la Copa America en 2019, mais ils auront bientôt une chance de rachat à l’approche du tournoi 2020.

Ce ne sera pas facile, cependant, avec le Brésil, champion en titre, pour défendre son titre, tandis que l’Uruguay de Luis Suarez espère étoffer sa collection d’argenterie et les outsiders sont prêts à réclamer des scalps.

Avec le tournoi à l’horizon, Objectif vous apporte tout ce que vous devez savoir, y compris quand les jeux sont, les résultats des matchs et plus encore.

Choix de l’éditeur

Voici votre guide complet de la Copa America 2020.

Contenu

Quelles équipes sont en Copa America 2020?

Copa America 2020 présentera 10 équipes de la confédération sud-américaine CONMEBOL et deux équipes de l’AFC (Confédération asiatique de football).

Les 10 représentants de la CONMEBOL sont: l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, l’Équateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela.

L’Australie et le Qatar sont les deux représentants de l’AFC.

Pourquoi l’Australie et le Qatar participent-ils à la Copa America 2020?

CONMEBOL a établi un tradition d’inviter des équipes extérieures au continent sud-américain à participer à la Copa America.

Pour l’édition 2020, l’Australie et le Qatar étaient invités. Il s’agit de la deuxième participation du Qatar, ayant déjà joué dans l’édition 2019, et c’est le début de la compétition en Australie.

Les autres équipes qui ont joué en Copa America sur invitation étaient: l’équipe nationale masculine des États-Unis, le Mexique, le Costa Rica, le Japon, le Panama, la Jamaïque, le Honduras et Haïti.

Bien qu’aucun invité n’ait jamais remporté la Copa America, le Mexique a été battu finaliste à deux reprises (1993 et ​​2001) et a terminé troisième à trois reprises (1997, 1999 et 2007).

Qui sont les hôtes de Copa America 2020?

Argentine et Colombie partagera les fonctions d’hébergement de la Copa America 2020. Ce sera la 10e fois que le tournoi se déroule en Argentine et la deuxième fois en Colombie.

C’est la première fois depuis 1983 que le tournoi se déroule dans plus d’un pays.

Calendrier Copa America 2020

Étape du tournoi Rendez-vous) Phase de groupes 12 juin – 1 juillet Quarts de finale 4 juillet – 5 juillet Demi finales 8 juillet Match pour la troisième place 11 juillet Final 12 juillet

La Copa America 2020 commencera le 12 juin lorsque les co-hôtes de l’Argentine affronteront le Chili à l’Estadio Monumental dans le groupe A.

La phase de groupes se déroulera jusqu’au 1er juillet, la phase à élimination directe – les quarts de finale – se déroulant les 4 et 5 juillet.

Les matchs de demi-finale auront lieu le 8 juillet, suivis du match pour la troisième place le 11 juillet, puis de la finale le 12 juillet.

Copa America 2020 Group A Calendrier et résultats

Table du groupe A

Pos Équipe Pld W ré L GD Pts 1 Argentine 🇦🇷 0 0 0 0 0 0 2 Australie 🇦🇺 0 0 0 0 0 0 3 Bolivie 🇧🇴 0 0 0 0 0 0 4 Chili 🇨🇱 0 0 0 0 0 0 5 Paraguay 🇵🇾 0 0 0 0 0 0 6 Uruguay 🇺🇾 0 0 0 0 0 0

Calendrier et résultats du groupe A

Rendez-vous amoureux Jeu Heure (UK / ET) Lieu 12 Juin Argentina vs Chile À confirmer Estadio Monumental, Buenos Aires 13 juin Australia vs Uruguay À confirmer Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoue 13 juin Paraguay vs Bolivia À confirmer Estadio Malivinas Argentinas, Mendoza 16 juin Argentina vs Uruguay À confirmer Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoue 16 juin Chile vs Bolivia À confirmer Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza 17 juin Paraguay vs Australia À confirmer Estadio Ciudad de La Plata, La Plata 20 juin Argentina vs Paraguay À confirmer Estadio Monumental, Buenos Aires le 21 juin Uruguay vs Chile À confirmer Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza 22 juin Australia vs Bolivia À confirmer Estadio Ciudad de La Plata, La Plata 25 juin Chile vs Paraguay À confirmer Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoue 26 juin Australia vs Argentina À confirmer Estadio Monumental, Buenos Aires 26 juin Bolivia vs Uruguay À confirmer Estadio Ciudad de La Plata, La Plata 30 juin Bolivia vs Argentina À confirmer Estadio Ciudad de La Plata, La Plata 30 juin Chile vs Australia À confirmer Estadio Mario Alberto Kempes, Mendoza 30 juin Uruguay vs Paraguay À confirmer Estadio Unico, Santiago del Estero

Copa America 2020 Group B Calendrier et résultats

Table du groupe B

Pos Équipe Pld W ré L GD Pts 1 Colombie 🇨🇴 0 0 0 0 0 0 2 Brésil 🇧🇷 0 0 0 0 0 0 3 Équateur 🇪🇨 0 0 0 0 0 0 4 Pérou 🇵🇪 0 0 0 0 0 0 5 Qatar 🇶🇦 0 0 0 0 0 0 6 Venezuela 🇻🇪 0 0 0 0 0 0

Calendrier et résultats du groupe B

Rendez-vous amoureux Jeu Heure (UK / ET) Lieu 13 juin Colombia vs Ecuador À confirmer Estadio El Campin, Bogota 14 juin Brazil vs Venezuela À confirmer Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali 14 juin Peru vs Qatar À confirmer Estadio Atanasio Girardot, Medellin 17 juin Colombia vs Venezuela À confirmer Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali 18 juin Peru vs Brazil À confirmer Estadio Atanasio Girardot, Medellin 18 juin Ecuador vs Qatar À confirmer Estadio El Campin, Bogota le 21 juin Colombia vs Peru À confirmer Estadio Atanasio Girardot, Medellin 22 juin Venezuela vs Ecuador À confirmer Estadio El Campin, Bogota 23 juin Brazil vs Qatar À confirmer Estadio Metropolitano, Barranquilla 27 juin Brazil vs Colombia À confirmer Estadio Metropolitano, Barranquilla 27 juin Ecuador vs Peru À confirmer Estadio Atanasio Girardot, Medellin 28 juin Qatar vs Venezuela À confirmer Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali 1er juillet Qatar vs Colombia À confirmer Estadio Metropolitano, Barranquilla 1er juillet Equateur vs Brésil À confirmer Estadio El Campin, Bogota 1er juillet Venezuela vs Peru À confirmer Estadio Olimpico Pascual Guerrero, Cali

Où se joue la finale de la Copa America 2020?

La finale de la Copa America 2020 se jouera dans la ville colombienne de Barranquilla à l’Estadio Metropolitano – qui accueille l’équipe nationale de Colombie, l’Atletico Junior et Barranquilla.

Affectueusement surnommé El Metro par les habitants et les fans, il a une capacité de plus de 60 000 personnes.

L’Estadio Metropolitano a été utilisé lorsque la Colombie a accueilli la Copa America 2001, bien que la finale à cette occasion ait eu lieu à l’Estadio El Campin à Bogota.

Qui a remporté la dernière Copa America?

Le Brésil a été le vainqueur de la précédente Copa America, qui s’est déroulée en 2019 au Brésil.

L’article continue ci-dessous

Le Pérou 3-1 en finale grâce aux buts de , Gabriel Jesus et Richarlison, Paolo Guerrero marquant pour le Pérou.

C’était le neuvième triomphe de la Copa de Selecao, les rapprochant de l’Argentine, qui a remporté 14 fois, et de l’Uruguay, qui est l’équipe la plus titrée de l’histoire de la compétition avec 15 titres.