Jurgen Klopp et Arsene Wenger ont discuté de Mohamed Salah avant la finale de la Coupe du monde des clubs de Liverpool (Photo: Getty) a comparé et dit que l'attaquant de Liverpool est devenu le « joueur complet » en ajoutant des passes décisives à son jeu. Salah, 27 ans, a pris d'assaut la Premier League depuis son déménagement de la Roma en 2017, remportant le titre de joueur de l'année PFA lors de sa première campagne sur le Merseyside avant d'aider Liverpool à soulever le trophée de la Ligue des champions la saison dernière. Cette saison, Salah a marqué neuf buts et quatre passes décisives dans le combat du top anglais, les Reds étant sur le point de mettre fin à leur attente de 30 ans pour un titre de champion. L'ancien manager d'Arsenal, Wenger, pense que Salah est devenu un joueur beaucoup plus généreux ces derniers mois et a utilisé la victoire de Liverpool en Coupe du Monde des Clubs contre Monterrey pour illustrer ce point. L'Égyptien a établi le but d'ouverture de Naby Keita avec un ballon parfait à la 14e minute avant que Roberto Firmino n'envoie Liverpool en finale avec un vainqueur en retard à Doha. Jürgen et Arsène parlent de l'effet 🙂 Regardez l'interview complète de ce samedi sur📺HD1! – beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) « J'aime le chemin de son évolution », a déclaré Wenger être au sport devant un Jurgen Klopp rayonnant avant le dernier affrontement de Liverpool en Coupe du monde avec Flamengo. «Parce qu'il a touché hier soir (contre Monterrey) un meneur de jeu. «Il a créé des occasions exceptionnelles dans la boîte, il y avait des choses de Messi en lui la nuit dernière et j'aime bien qu'un gars qui peut marquer autant de buts devienne aussi celui qui donne des passes décisives. «C'est un joueur complet. C'est ce que nous admirons tous et ce que nous attendons de nos joueurs. » Wenger pense que Klopp a maintenant le « joueur complet » à Salah (Image: Getty) Dans la même interview, le manager de Liverpool, Klopp, a souligné comment Salah's donnait l'exemple en matière de formation, tout comme il le faisait les jours de match. « Très bonnes, très bonnes expériences (avec Salah) mais les plus positives ont été sur le terrain d'entraînement – sensationnellement bonnes », a déclaré l'Allemand. «Sur le terrain, il est génial, vraiment, vraiment bon. Klopp a ajouté: «Le stade (à Doha) était particulièrement bruyant lorsque Mo est venu à l'écran. «Je ne voudrais pas être à sa place, avec toute l'attention sur moi constamment, à chaque contact. « Il gère très bien cette (pression), mais n'oubliez pas que c'est une personne vraiment normale et qu'il veut aussi se détendre de temps en temps. »

