Après une semaine au cours de laquelle:

– Mason Greenwood STARRED pour Manchester United.

– Pizzi STARRED pour Benfica.

– Timo Werner STARRED pour RB Leipzig.

Nous, en utilisant des citations de Gavin & Stacey – ‘OH, QU’EST-CE QUI SE PASSE?’ – classer les 15 meilleures équipes d’Europe.

15. Tottenham Hotspur (rentrée)

« Fête? Londres? Samedi? Une fête à Londres ce samedi? »

Oubliez la mort d’un vendeur. Oubliez Cyrano de Bergerac. Oubliez de tuer un oiseau moqueur.

C’est officiel: c’est le spectacle incontournable de Londres.

Ils ont une performance en matinée ce dimanche au Tottenham Hotspur Stadium, et après leurs derniers matchs (une victoire de 5-0 contre Burnley et une passionnante victoire de 2-1 contre les Wolves), je vous exhorte tous à le vérifier en dehors. Olivier Awards entrants !!!!!!!

14. Manchester City (Up 1)

« C’est bien O-Bama? À ne pas confondre avec O-Sama. O-Bama. O-Sama. Des gens très différents, avec des idées très différentes. »

C’est bon? À ne pas confondre avec Manchester UNITED. VILLE. UNI. Des clubs de football très différents, avec des idées très différentes.

L’un est au milieu d’une période de transition, l’autre ne peut pas se défendre pour sh * t; ce dernier est donc plus bas dans le classement européen définitif de la puissance de 90 minutes.

13. AS Roma (nouvelle entrée)

« Excusez-moi si j’ai oublié à quoi ressemble la romance, vous êtes un morceau pathétique de merde. »

Oh hoi AS Roma, longtemps ne voyez pas.

Je remarque que vous êtes de retour dans le classement définitif de la puissance européenne de 90 minutes pour la première fois depuis la saison dernière. Bien joué.

Après avoir grimpé à la quatrième place du classement de la Serie A avec une victoire confortable sur SPAL, il est à peu près temps. Félicitations.

12. Borussia Dortmund (Up 2)

« Nessa, tu es magnifique. «

Les huit derniers matchs de Jadon Sancho (toutes compétitions confondues):

Angleterre – Monténégro: Une aide.

Borussia Dortmund – Paderborn: Un but et une passe décisive.

Barcelone – Borussia Dortmund: Un But.

Hertha Berlin – Borussia Dortmund: Un But.

Borussia Dortmund – Fortuna Düsseldorf: Deux buts et une passe décisive.

Borussia Dortmund – Slavia Praha: Un but et une passe décisive.

Mayence – Borussia Dortmund: Un but et une passe décisive.

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Un but et une passe décisive.

Sancho, tu as l’air fabuleux.

11. Manchester United (Down 1)

« Vous pensez qu’ils ont pensé à tout cela. Vous pensez: » Où peuvent-ils aller avec ça ensuite? » et puis ils vous ont frappé avec ça. Je veux dire Baileys à la menthe! Que penseront-ils ensuite!? «

Vous pensez qu’ils ont pensé à tout cela – David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes. Vous pensez: « Où peuvent-ils aller avec ça ensuite? » puis ils vous ont frappé avec. Je veux dire Mason Greenwood! Quel joueur! Il est le meilleur attaquant d’un football de Premier League et il a deux ans.

À quoi penseront-ils ensuite?!

10. Benfica (Up 1)

« Le rasoir près de l’évier. »

11 derniers matchs de Benfica Primeira Liga:

Joué: 11.

A gagné: 11.

Tiré: 0.

Perdu: 0.

Buts marqués: 30.

Buts encaissés: 3.

Différence d’objectif: +27.

Benfica tranche et coupe tous les arrivants au Portugal – y compris notre petit club préféré Famalicão.

9. Paris Saint-Germain (-)

« Bien sûr que je suis sanglante à venir! »

« Le Paris Saint-Germain a-t-il remporté sa Ligue 1 la semaine dernière? »

Bien sûr, ils l’ont fait!

Ils ont battu Saint-Etienne 4-0. Travail Eassssyyyyyyy.

8. Juventus (Up 5)

« Internet est tout simplement incroyable, au moins? »

« Ça l’est, Gavin, ça l’est, à condition que vous vous souveniez de la seule règle d’or, et je vais vous dire quoi, il m’a fallu un certain temps pour me tourner la tête. Ce que c’est, vous devez tout commencer avec ‘www- point’. »

« sont incroyables, non?

Ils sont, lecteur 90min, à condition que Maurizio Sarri se souvienne de la seule règle d’or, et je vais vous dire quoi, il m’a fallu un certain temps pour m’en remettre.

Qu’est-ce que c’est, vous devez commencer Paulo Dybala, Gonzalo Higuain et Cristiano Ronaldo ensemble.

7. Real Madrid (-)

« Je vais prendre une pinte. De vin. »

Une pinte de vin est la seule chose qui m’a fait traverser le Clasico pas si classique de mercredi soir. Visionnement douloureux. DOULOUREUX.

6. Barcelone (Down 3)

« Je ne suis pas drôle Stacey, mais tu veux avoir une vie. Ce que tu as dit tout à l’heure était vraiment ennuyeux. »

Je ne suis pas drôle, mais vous devez trier vos conneries. Ce que tu as fait cette nuit-là était vraiment ennuyeux. Visionnement douloureux. DOULOUREUX.

5. Leicester City (Down 4)

« Je ne peux pas y croire, Stace. De toutes les personnes avec qui j’ai couché, c’est lui qui me rend enceinte. Pas Nigel Havers, ni John Prescott, ni Goldie Lookin ‘Chain. Non, une tête d’Essex. »

Je ne peux pas croire ça.

De toutes les équipes de football de Premier League, Leicester City est celle qui défie Liverpool au sommet de la table (en quelque sorte). Ni Manchester City, ni Tottenham Hotspur, ni Chelsea. Non, Jamie Vardy et les gros baps de Brendy.

4. Borussia Mönchengladbach (Up 4)

« J’ai mis à jour le MySpace. J’ai 17 amis! Je suis sous la neige! «

Le Borussia Monchengladbach devient viral!

Ils sont les préférés des hipsters en raison de leur haute presse et de leur nom que personne ne peut vraiment épeler.

S’ils sont chanceux (ou malchanceux … définitivement malchanceux … sans aucun doute malchanceux), ils pourraient obtenir un article de Mundial écrit à leur sujet intitulé: « LA BORUSSIA MONCHENGLADBACH EST DIFFICILE À ÉPELLER MAIS ILS JOUENT AU FOOTBALL BON ».

Baybee hipsterific.

3. Latium (Up 2)

« C’est la dernière chose que vous vous attendez à trouver lorsque vous arrivez au travail le matin. »

La Lazio est le dernier club de football que vous vous attendez à trouver lorsque vous descendez dans les trois premiers des classements européens définitifs des puissances de 90 minutes – et pourtant ils sont là, déchirant les équipes membre après membre en Serie A.

Après leur victoire sur Cagliari (et respirer), invaincu auparavant en 14 matches de championnat, la Lazio occupe la troisième place de la Serie A, six points derrière le leader de la ligue Juventus MAIS avec un match en main. Joli.

2. RB Leipzig (Up 2)

« Il y a un nouveau site Web qui craque. Il s’appelle le » You-Tube « , et vous pouvez y regarder toutes sortes de choses, dont certaines assez effrontées. L’autre soir, par exemple, j’ai regardé trois épisodes de Desperate Housewives dos à dos. Je veux dire, j’ai le coffret, bien sûr que j’ai. Mais il y a quelque chose de magique à le regarder en direct. «

Avez-vous déjà regardé les temps forts de Timo Werner sur le You-Tube?

Vous devriez.

Il a probablement été lié à un déménagement dans n’importe quel petit club que vous soutenez, et il est sanglant. Si brillant en fait, qu’il a maintenant marqué 18 buts en championnat cette saison ET CE N’EST PAS ENCORE NOËL ENCORE.

1. Liverpool (-)

« Surprise, surprise, surprise, SURPRISE !!! »

Enfin … pas vraiment une surprise.

En fait, être en tête du classement européen définitif des puissances de 90 minutes est peut-être la chose la moins surprenante au monde; derrière peut-être le film Star Wars étant sh * t (la nouvelle trilogie était un gâchis.

Ils sont la meilleure équipe d’Europe et samedi ils seront probablement couronnés la meilleure équipe du monde.