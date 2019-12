Chelsea a lancé une méga-offre pour le meneur de jeu du Real Madrid Isco, a-t-on prétendu.

Le joueur de 27 ans fait partie de l’équipe depuis le retour de Zinedine Zidane au Bernabeu, incitant Florentino Perez à rechercher un acheteur.

Une performance prometteuse dans l’impasse d’El Clasico hier soir pourrait valoir à Isco un sursis à exécution, mais le club de Premier League a proposé une offre sur le bureau de Perez.

Selon , Chelsea a présenté lundi une offre de 44,4 M £ (52 M €) pour l’international espagnol.

Perez étudie la proposition bien qu’elle atteigne le prix demandé qu’il a fixé pour Isco lors du mercato de l’été dernier.

Le président du Real Madrid était impatient d’envoyer un autre joueur à Stamford Bridge.

Il espérait utiliser les bonnes relations du super-agent Jorge Mendes avec le propriétaire de Chelsea Roman Abramovich pour sceller un transfert pour James Rodriguez.

L’international colombien Rodriguez est prêt pour la porte de sortie après avoir échoué à impressionner Zidane à son retour d’un prêt de deux saisons au Bayern Munich.



(Image: Icon Sport via Getty Images)

Mais Chelsea a décidé de ne pas conclure d’accord.

Le patron de Chelsea, Frank Lampard, aurait un chat de transfert de 150 millions de livres sterling après que l’interdiction de transfert du club a été divisée par deux par le tribunal arbitral du sport.

En conséquence, ils peuvent enregistrer de nouveaux joueurs dans la fenêtre de transfert de janvier.

Chelsea a riposté à la FIFA après la décision du TAS.

« L’approche adoptée par la Fifa dans cette affaire a été profondément insatisfaisante, notamment parce que la FIFA a choisi de traiter Chelsea de manière totalement différente de Manchester City pour des raisons qui n’ont absolument aucun sens pour Chelsea », indique un communiqué du club.

«Chelsea respecte l’importance du travail entrepris par la FIFA en matière de protection des mineurs et a pleinement coopéré avec la FIFA tout au long de son enquête. Cependant, si la Fifa continue d’imposer des sanctions incohérentes et inégales aux clubs, cela sapera non seulement l’objectif même du règlement, mais mettra également en doute la confiance du jeu en la Fifa en mesure de réglementer correctement cet important domaine. »