Ce que nous avons appris du match de FC Barcelone contre le Real Madrid

<div _ngcontent-c17 = « » innerhtml = »

BARCELONE, ESPAGNE – 18 DÉCEMBRE: Lionel Messi de Barcelone est abordé par Sergio Ramos du Real Madrid … (+) lors du match de Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid CF au Camp Nou le 18 décembre 2019 à Barcelone, Espagne. (Photo par Quality Sport Images / Getty Images) Getty Images

Mercredi, dans une affaire serrée au Camp Nou, le FC Barcelone a fait match nul 0-0 avec le Real Madrid à El Clasico. Voici ce que nous avons appris de la cravate.

Le match a pu se dérouler sans incident

Les manifestations de masse prévues du tsunami démocratique fait ont lieu comme promis, mais il s’agissait de manifestations civiles jusqu’au coup d’envoi, ce qui signifiait que tout le monde était autorisé à profiter du spectacle et à se faire entendre, s’il le souhaitait.

Là étaient surprises dans le XI d’Ernesto Valverde, bien que

Il avait apparemment été défini pendant des jours, mais avec Sergio Busquets signalé malade, il a cédé la place à Sergi Roberto, ce qui signifie que Nelson Semedo – dont la maison a été volée à 14 heures cet après-midi – a obtenu le signe de tête à l’arrière droit et a été jeté dans le fond de blessure.

Ivan Rakitic est entré dans le rôle de pivot de Busi en offrant un soutien à Frenkie de Jong – contestant son premier Clasico – et Roberto.

« Twas une ouverture malsaine 15 minutes

Et tout comme au tableau de la ligue, il n’y avait pas grand-chose pour séparer les deux parties, qui étaient chacune une passe de connexion bloquée loin de jouer leurs attaquants à la pause.

Puis Gerard Pique a dû en dégager un hors ligne

La tête de Casemiro avait déjà battu un Ter Stegen statique à la 17e minute.

Ça a commencé à devenir épicé

Les fans du Barça se lassent sans cesse du siège sans fin et de l’abondance de croix qui volent depuis les flancs, Jordi Alba a été impliqué dans une série de torrides avec Raphael Varane lorsque le Français lui a donné un tremplin, mais n’a pu que faire rebondir son effort à Ter Stegen.

C’était tout Madrid dans la première moitié de la première moitié

Manquant chèrement Busquets, le Blaugrana ne pouvait pas du tout jouer à l’arrière et n’a pas géré efficacement le pressing constant de Madrid. Une séquence rare d’événements au Camp Nou.

Puis ça a commencé à venir

Avec Roberto, Antoine Griezmann et Alba qui fonctionnaient bien, Thibaut Courtois a frappé le centre de l’Espagnol sur la trajectoire de Messi et le vainqueur du Ballon d’Or a dû être éliminé par le capitaine adverse Sergio Ramos.

Jordi Alba aurait dû sauter à la maison à la 40e minute

Joué avec une belle puce écopée sur Varane par Messi, l’arrière gauche aurait dû faire mieux que sa passe de bégaiement après le poteau éloigné. Sans but dans le tunnel, ils sont allés après 45.

Artur Vidal a été amené à provoquer le chaos

Remplaçant Semedo, qui avait lutté pour contenir Ferland Mendy, Ernesto Valverde devait faire quelque chose pour perturber le statu quo.

Tenez cette pensée … les protestations ont repris l’action, ne serait-ce que momentanément

Peu de temps après l’entrée de Vidal sur le terrain, des ballons jaunes ont été lancés sur le terrain et les bannières bleues ont été maintenues en l’air avant le coup d’envoi. La sécurité a travaillé pour nettoyer le gazon, et les émissions de télévision auraient été interrompues pendant une minute ou deux. Dehors, les manifestations ont apparemment tourné au vinaigre et des affrontements avec la police ont suivi.

Casemiro a finalement décroché un jaune

Bodychecking Frenkie de Jong au sol plus d’une fois, une faute glissante sur Suarez avec Messi à portée de 65 minutes a suffi à l’arbitre pour enfin sortir ses cartes. Malheureusement, LM10 n’a pu faire que frapper son coup franc contre le mur.

Frenkie de Jong ressemblait à l’espoir du Barça de changer le jeu

Poussant vers l’avant, l’international néerlandais a bien lié Suarez avec un rapide 1-2 mais n’a pas défié Courtois grâce à son tir bas.

Griezmann a commencé à entrer plus dans l’action aussi depuis la gauche en essayant de faire travailler le ballon autour du milieu de terrain et de la ligne arrière de Los Blancos.

Ansu Fati a été autorisé à faire ses débuts au Clasico

En substituant Antoine Griezmann à la 82e minute aux applaudissements rugissants des 93 000 fans présents.

MSG était persona non grata dans la moitié de Madrid

Le trident le plus performant du football espagnol a connu une nuit de repos rare, glissant souvent sur le gazon lorsqu’il lui était proposé et atteignant rarement la cible.

Rien n’a changé au sommet

En raison de l’impasse, Barcelone reste en tête de la Liga avec une différence de buts de +2 et pourrait avoir l’impression d’avoir eu de la chance ici – d’autant plus que Mendy n’était qu’une fraction de hors-jeu dans la préparation du but de Gareth Bale. En battant Alaves samedi, ils peuvent terminer 2019 en pole position et devraient en être reconnaissants.

Au cas où vous vous poseriez la question, c’était le premier Clasico sans but depuis 2002.

« >

BARCELONE, ESPAGNE – 18 DÉCEMBRE: Lionel Messi de Barcelone est abordé par Sergio Ramos du Real Madrid … (+) lors du match de Liga entre le FC Barcelone et le Real Madrid CF au Camp Nou le 18 décembre 2019 à Barcelone, Espagne. (Photo par Quality Sport Images / Getty Images) Getty Images

Mercredi, dans une affaire serrée au Camp Nou, le FC Barcelone a fait match nul 0-0 avec le Real Madrid à El Clasico. Voici ce que nous avons appris de la cravate.

Le match a pu se dérouler sans incident

Les manifestations de masse prévues du tsunami démocratique fait ont lieu comme promis, mais il s’agissait de manifestations civiles jusqu’au coup d’envoi, ce qui signifiait que tout le monde était autorisé à profiter du spectacle et à se faire entendre, s’il le souhaitait.

Là étaient surprises dans le XI d’Ernesto Valverde, bien que

Il avait apparemment été défini pendant des jours, mais avec Sergio Busquets signalé malade, il a cédé la place à Sergi Roberto, ce qui signifie que Nelson Semedo – dont la maison a été volée à 14 heures cet après-midi – a obtenu le signe de tête à l’arrière droit et a été jeté dans le fond de blessure.

Ivan Rakitic est entré dans le rôle de pivot de Busi en offrant un soutien à Frenkie de Jong – contestant son premier Clasico – et Roberto.

« Twas une ouverture malsaine 15 minutes

Et tout comme au tableau de la ligue, il n’y avait pas grand-chose pour séparer les deux parties, qui étaient chacune une passe de connexion bloquée loin de jouer leurs attaquants à la pause.

Puis Gerard Pique a dû en dégager un hors ligne

La tête de Casemiro avait déjà battu un Ter Stegen statique à la 17e minute.

Ça a commencé à devenir épicé

Les fans du Barça se lassent sans cesse du siège sans fin et de l’abondance de croix qui volent depuis les flancs, Jordi Alba a été impliqué dans une série de torrides avec Raphael Varane lorsque le Français lui a donné un tremplin, mais n’a pu que faire rebondir son effort à Ter Stegen.

C’était tout Madrid dans la première moitié de la première moitié

Manquant chèrement Busquets, le Blaugrana ne pouvait pas du tout jouer à l’arrière et n’a pas géré efficacement le pressing constant de Madrid. Une séquence rare d’événements au Camp Nou.

Puis ça a commencé à venir

Avec Roberto, Antoine Griezmann et Alba qui fonctionnaient bien, Thibaut Courtois a frappé le centre de l’Espagnol sur la trajectoire de Messi et le vainqueur du Ballon d’Or a dû être éliminé par le capitaine adverse Sergio Ramos.

Jordi Alba aurait dû sauter à la maison à la 40e minute

Joué avec une belle puce écopée sur Varane par Messi, l’arrière gauche aurait dû faire mieux que sa passe de bégaiement après le poteau éloigné. Sans but dans le tunnel, ils sont allés après 45.

Artur Vidal a été amené à provoquer le chaos

Remplaçant Semedo, qui avait lutté pour contenir Ferland Mendy, Ernesto Valverde devait faire quelque chose pour perturber le statu quo.

Tenez cette pensée … les protestations ont repris l’action, ne serait-ce que momentanément

Peu de temps après l’entrée de Vidal sur le terrain, des ballons jaunes ont été lancés sur le terrain et les bannières bleues ont été maintenues en l’air avant le coup d’envoi. La sécurité a travaillé pour nettoyer le gazon, et les émissions de télévision auraient été interrompues pendant une minute ou deux. Dehors, les manifestations ont apparemment tourné au vinaigre et des affrontements avec la police ont suivi.

Casemiro a finalement décroché un jaune

Bodychecking Frenkie de Jong au sol plus d’une fois, une faute glissante sur Suarez avec Messi à portée de 65 minutes a suffi à l’arbitre pour enfin sortir ses cartes. Malheureusement, LM10 n’a pu faire que frapper son coup franc contre le mur.

Frenkie de Jong ressemblait à l’espoir du Barça de changer le jeu

Poussant vers l’avant, l’international néerlandais a bien lié Suarez avec un rapide 1-2 mais n’a pas défié Courtois grâce à son tir bas.

Griezmann a commencé à entrer plus dans l’action aussi depuis la gauche en essayant de faire travailler le ballon autour du milieu de terrain et de la ligne arrière de Los Blancos.

Ansu Fati a été autorisé à faire ses débuts au Clasico

En substituant Antoine Griezmann à la 82e minute aux applaudissements rugissants des 93 000 fans présents.

MSG était persona non grata dans la moitié de Madrid

Le trident le plus performant du football espagnol a connu une nuit de repos rare, glissant souvent sur le gazon lorsqu’il lui était proposé et atteignant rarement la cible.

Rien n’a changé au sommet

En raison de l’impasse, Barcelone reste en tête de la Liga avec une différence de buts de +2 et pourrait avoir l’impression d’avoir eu de la chance ici – d’autant plus que Mendy n’était qu’une fraction de hors-jeu dans la préparation du but de Gareth Bale. En battant Alaves samedi, ils peuvent terminer 2019 en pole position et devraient en être reconnaissants.

Au cas où vous vous poseriez la question, c’était le premier Clasico sans but depuis 2002.