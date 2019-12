C’était le jeu parfait pour illustrer la nouvelle course au titre de Bundesliga à grande ouverture.

Avec le Bayern Munich au point mort, c’est la saison ouverte en Allemagne avec une demi-douzaine d’équipes désireuses de faire tomber les champions des sept dernières saisons de leur perchoir.

Ici, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig ont servi un classique de Noël et même si Dortmund était le seul à ressembler à des champions potentiels pour la plupart, Leipzig a montré la qualité essentielle de la résilience.

Jadon Sancho célèbre après avoir marqué le troisième but du Borussia Dortmund au Signal Iduna Park

Sancho frappe à la maison alors que Dortmund rebondit après un début turbulent en seconde période

FAITS CONCORDANTS BORUSSIA DORTMUND: Burki, Zagadou, Hummels, Akanji, Brandt, Weigl, Hakimi, Guerreiro (Schulz 84), Sancho (Piszczek 71) Reus, Hazard Subs non utilisés: Hitz, Morey, Balerdi, Dahoud, Bruun Larsen, Alcacer, Gotze. Réservé: Buts: Weigl (23), Brandt (34), Sancho (55) RB LEIPZIG: Gulacsi, Halstenberg, Upamecano, Mukiele, Klostermann, Demme, Laimer, Forsberg (Nkunku 45), Sabitzer (Cunha 70), Werner, Poulsen (Schick 62) Subs non utilisés: Haidara, Ilsanker, Lookman, Wolf, Ampadu, Mvogo Réservé: Buts: Werner (47, 53), Schick (78) Arbitre: Tobias Stieler

Les hôtes ont dominé en première période, marquant d’abord par Julian Weigl avant que Julian Brandt ne double son avance avec une rotation et une fin scandaleuses.

Mais en position de force, Dortmund s’est enflammé dans les premières minutes de la seconde mi-temps, avec deux horribles erreurs permettant à Timo Werner de porter le total de sa saison à 23 en 24 matches.

Ne voulant pas être en reste, Jadon Sancho a rétabli l’avance de Dortmund avec son 12e de la campagne avant de boiter blessé et dans un inconfort considérable.

Mais le dernier mot revient à Leipzig et au remplaçant Patrik Schick, qui a martelé pour maintenir son coussin au sommet de la Bundesliga.

Dans un pays qui accorde une grande importance aux traditions et à l’honneur de ses clubs de football, personne ne fait bouillir le sang de la même manière que RB Leipzig.

La construction financée par Red Bull – fondée en 2009 après la prise de contrôle d’un club de cinquième niveau – est maintenant sérieusement difficile pour le titre de Bundesliga et il était clair qu’un match d’avant-match ne plaisait pas aux fidèles de Dortmund.

Julian Weigl (centre) célèbre le premier match du Borussia Dortmund contre RB Leipzig

Peter Gulacsi a mal évalué l’effort de Weigl, entraînant le gardien de but dans son propre filet

«Aucune tolérance envers RB Leipzig», disait une énorme bannière drapée sur la clôture métallique à l’avant du mur jaune. Une bannière plus en arrière était encore plus précise: «Allez-y vous-mêmes».

Chaque touche précoce d’un joueur visiteur était accueillie par des sifflets qui déchiraient l’oreille pour essayer de jeter les leaders de la ligue de leur foulée.

Et il est juste de dire que cela a aidé. Le Borussia était de loin supérieur en première mi-temps et méritait bien son avance de deux buts à la mi-temps.

Cela allait toujours être fascinant de voir comment Dortmund a contré l’intense jeu de pressage où Julian Nagelsmann fait exceller à Leipzig.

Initialement, c’était par le passage patient et la possession, généralement dans leur propre moitié, jusqu’à ce que des maraudeurs de l’espace en amont se présentent.

Julian Brandt (deuxième à gauche) célèbre le deuxième but du Borussia Dortmund

Un autre principe du plan de jeu était les coups de pied arrêtés, Mats Hummels rencontrant deux coins de Thorgan Hazard dès le début. Le premier se dirigeait bien large, mais le second était plus précis, forçant Peter Gulacsi à une sauvegarde du bout des doigts.

Alors que la moitié avançait, les speedsters de Dortmund ont commencé à identifier des poches d’espace sur les flancs et les chances ont commencé à couler.

Une attaque a commencé sur la gauche, puis a été secourue sur le côté droit par Achraf Hakimi, qui est passé à Brandt et a reçu une passe rentrante. L’orteil de Hakimi a été traité par Gulacsi.

Sancho avait été silencieux au départ mais a erré intelligemment pour prendre pied dans le match. Il a fait irruption dans la surface de Leipzig mais a tiré directement sur Gulacsi, qui a paré.

Timo Werner contourne Roman Burki après le mishit backpass de Brandt pour marquer le deuxième but de Leipzig

Mais Dortmund devenait irrésistible avec leur mouvement et la percée est arrivée à mi-chemin de la mi-temps d’une source très inattendue.

Il est apparu peu de chemin vers le but lorsque Weigl a récupéré le ballon près du coin de la boîte de Leipzig sur la gauche. Mais l’espace s’est soudainement ouvert et Weigl a visé avec un tir bas.

Il a semblé rebondir à quelques mètres devant Gulacsi, jetant complètement le gardien et le battant au poteau proche.

Il s’agissait du premier but de Weigl à Dortmund depuis une défaite 7-0 contre Nuremberg le 26 septembre dernier et, eh bien, il avait l’air aussi surpris que quiconque par la suite.

La foule locale a senti que de plus en plus de personnes venaient et elles se sont révélées correctes de manière impressionnante.

Le sous-marin de Leipzig Patrik Schick s’envole pour célébrer après avoir marqué un égaliseur à la 78e minute

Sancho entra dans la surface de Leipzig depuis la gauche et fit une passe à Brandt à environ 10 mètres du but. Ce qui a suivi ensuite était un pur instinct et une classe pure.

Brandt a pris trois touches: le premier a pris le ballon sous son charme tout en tournant, le second l’a éloigné du défi de Dayot Upamecano et le troisième a été une finition à travers Gulacsi.

Le bruit qui a salué le but était mi-joie, mi-souffle, les fans sachant qu’ils avaient été témoins de quelque chose de spécial.

Leipzig avait été vraiment pauvre mais le teint du jeu aurait pu être très différent sans les réactions de Roman Burki dans les arrêts de jeu.

Il a sauvé d’une seule main pour nier la tête de Yussuf Poulsen, puis a répété l’exploit de refuser Werner du coin résultant.

Sancho grimace alors qu’il reçoit un traitement sur le banc de Dortmund après avoir été remplacé

C’était le meilleur de Burki mais nous avons vu le pire quelques secondes seulement après le redémarrage. Un long botté de dégagement de Gulacsi a été allumé au milieu de terrain dans la vague direction de Werner.

Burki était apparemment aux commandes de la situation alors qu’il courait à 40 mètres de sa ligne, mais sa tentative de dégagement oblique sur le côté de sa tête et revient directement à Werner.

Dans la forme de l’attaquant, il n’allait jamais rater un but ouvert, même d’une manière équitable.

C’était précisément ce dont Leipzig avait besoin et l’élan a changé en un instant avec Dortmund secoué en défense. Marcel Halstenberg avait le ballon dans les filets mais a été correctement classé hors-jeu même si les célébrations de Leipzig n’ont pas été refusées plus longtemps.

Après que Burki ait sauvé de Lukas Klostermann de près, Leipzig a été présenté avec un deuxième cadeau de Noël au début en l’espace de six minutes.

L’entraîneur de Leipzig Julian Nagelsmann (L) et son homologue de Dortmund Lucien Favre regarder l’action

Les ultras de Dortmund soutiennent leur équipe lors d’une deuxième mi-temps effrénée au Signal Iduna Park

Brandt a tenté insensément une passe arrière à environ 35 mètres sans prendre la peine de vérifier derrière lui et a réussi à faire passer l’attaquant le plus en forme de la ligue. Werner a facilement contourné Burki et il était de 2-2.

À leur crédit, Dortmund ne s’est pas moqué de se sentir désolé pour eux-mêmes. Trois minutes plus tard et leur avance a été rétablie grâce à un autre moment magique de Sancho.

Marco Reus a été glissé loin en bas à droite, a presque atteint la signature avant de revenir à Sancho dans la surface. La star anglaise a pris une touche pour contrôler, une pour la décaler et une troisième pour trouver le haut du filet.

Sancho a boité peu de temps après, à la suite d’une nouvelle course aux poumons dans la surface de Leipzig et il reste à voir combien de temps il sera mis à l’écart.

Cela a peut-être à nouveau privé l’élan de Dortmund et Schick a capitalisé. Burki a bien fait de bloquer Nordi Mukiele de près, mais le ballon est tombé sur Schick dans une zone encombrée pour le rentrer à la maison.