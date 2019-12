Notre bien-aimé Rossoneri a été fondé en tant que Milan Cricket & Football Club il y a 120 ans, c’est donc le moment idéal pour revenir sur des moments historiques de l’histoire du club.

Bien que le club lui-même affirme que le 16 décembre 1899 était la date de fondation officielle, les preuves montrent que le club a en fait été fondé trois jours plus tôt.

pour le match à domicile de dimanche contre Sassuolo, qui promet d’être un événement incroyable et une célébration du passé glorieux des Rossoneri.

En parlant de cela, voici 10 des moments les plus emblématiques de 12 décennies d’histoire…

1. Le Rossonero est né

Milan a été formé par les Anglais Herbert Kilpin et Alfred Edwards et c’est grâce au premier que le club a pris ses couleurs.

L’homme de Nottingham est allé en Italie pour des raisons professionnelles, mais il a toujours maintenu son amour du sport et lorsque le club a été créé, il a proclamé: «Nous serons une équipe de démons. Nos couleurs seront rouges comme le feu et noires comme la peur que nous invoquerons chez nos adversaires. »

Edwards serait le premier président du club, tandis que Kilpin – qui avait alors 29 ans – est devenu le premier manager et a également joué dans toutes les positions sur le terrain. Peut-être que notre capitaine était le tout premier «Total Footballer»…

2. Premier Scudetto

Deux ans seulement après leur formation, les fans de Milan ont célébré leur toute première pièce d’argenterie en 1901. Dans l’ancien championnat italien de football, qui se jouait comme une compétition de coupe dans un scénario à élimination directe, ils ont vaincu Mediolanum 2-0 lors des qualifications. étape.

Cependant, ce qui devait venir d’il Diavolo était tout simplement remarquable; ils ont dû jouer à la fois les demi-finales et la finale elle-même loin de chez eux et leurs adversaires étaient la Juventus et Gênes respectivement.

À chaque occasion, le club était les outsiders contre des équipes considérées comme plus fortes à l’époque, mais dans un pré-curseur qui serait le mantra du club, ils ont surmonté les cotes les deux fois.

Ils ont remporté une victoire 3-2 sur les Bianconeri dans un affrontement passionnant qui a déclenché la rivalité entre les clubs, avant de triompher 3-0 contre le Grifone après une prolongation dans le match décisif.

3. Notre maison est née

À la suite d’un désaccord sur l’utilisation de joueurs étrangers, un nouveau club a été formé, le Football Club Internazionale.

Le premier Derby della Madonnina a été joué à Chiasso, en Suisse, que les Rossoneri ont remporté 3-2 sur leurs nouveaux rivaux de la ville.

Cependant, le premier affrontement à San Siro a eu lieu le 19 septembre 1926 quand ils ont perdu 6-3 lors d’une rencontre amicale, bien que nous savons tous que lorsque ces deux clubs se rencontrent, il y a toujours eu un peu de «morsure supplémentaire» dans les procédures.

En ce moment de l’histoire, il est important de rappeler le passé, car il y a des développements majeurs en ce qui concerne la situation du stade.

4. Première vraie superstar signée

La liste des joueurs légendaires qui ont remporté le célèbre maillot rouge et noir est longue et légendaire, mais le premier acquis par le club est sans doute l’attaquant belge Louis Van Hege.

Il a été signé de Saint Gilloise qui à ce moment-là était son premier et seul club à 21 ans, et il allait battre des records à gogo.

Il a accumulé 98 buts en seulement 91 matches pour le club, remportant le Capocannoniore à deux reprises. Il a reçu l’honneur ultime d’être le capitaine du club pour les deux dernières années de son temps avec Milan. Même s’il a 102 ans depuis son départ, il est toujours parmi les 10 meilleurs buteurs de tous les temps dans l’histoire du club.

5. Retour à la gloire

Au cours des huit premières années de son existence, Milan a remporté trois titres de champion: celui susmentionné en 1901 plus deux triomphes en 1906 et 1907.

Cependant, après ces trophées, le cabinet ne serait pas rempli pendant 44 ans, car malgré de bonnes équipes, l’équipe ne pouvait tout simplement pas surmonter l’obstacle de gagner à la fin. Tout a changé en 1951 lorsque Milan a remporté le Scudetto numéro quatre.

Dans une lutte serrée avec les rivaux de la Juve et l’Inter, ils ont réussi à terminer au sommet du classement de la Serie A d’un point au-dessus de leurs rivaux de la ville.

C’était une équipe dotée d’un énorme talent avec le trio suédois de Gunnar Gren, Gunnar Nordahl et Nils Liedholm – connu sous le nom de ligne «Gre-No-Li» – ouvrant la voie.

Non seulement le titre a été remporté, mais le jeu sur le terrain était de très haute qualité, puisque Milan a terminé en tant que meilleur buteur avec 107 buts dans la campagne de 38 matchs, pour accompagner une impressionnante différence de +68 buts. Le club était bel et bien de retour.

6. Annoncé sur la grande scène

Au cours de cette période des années 50, Milan a réussi à emmener son équipe sur le continent et à exploser également.

, comme d’autres acteurs tels que Juan Alberto Schiaffino, Renzo Burini, Lorenzo Buffon et al. a pris le club vers de nouveaux sommets de gloire.

en 1951, a gagné 4-1 (⚽⚽⚽ Renosto ⚽ Nordahl) contre l’Atletico Madrid et s’est qualifié pour la finale de la Coupe latine – AC Milan (@acmilan)

La véritable signification de leurs victoires dans cette période était qu’il y avait la seule équipe italienne à remporter cette compétition particulière et aussi la seule à atteindre la finale.

7. Le Golden Boy arrive

La meilleure signature de l’histoire du club a sans doute eu lieu en 1960, lorsque le «Golden Boy» Giovanni «Gianni» Rivera a été recruté par Alessandria à l’âge de 16 ans.

Le meneur de jeu allait ensuite atteindre un statut absolument emblématique dans la moitié rouge et noire de la ville. Il a remporté deux Coupes d’Europe, deux Coupes des vainqueurs de coupe, trois Scudetti parmi plusieurs autres honneurs.

Dans un moment historique, il a remporté le Ballon d’Or en 1969, devenant ainsi le premier joueur milanais ainsi que le premier joueur italien à remporter cet honneur.

Outre son jeu sur le terrain, il a farouchement défendu le club en cas de besoin, comme il l’a fait au début des années 70. Après les nombreuses saisons controversées, où le club a raté le Scudetto à plusieurs reprises, il a ouvertement critiqué les arbitres italiens, affirmant qu’ils étaient biaisés envers ses rivaux de la Juventus.

Il a ensuite été condamné à une longue interdiction pour ses propos francs. Son amour indéfectible pour Milan, son leadership, son style et la façon dont il a guidé sur le terrain ont laissé une marque indéfinissable sur le club.

8. Premier de sept

À l’heure actuelle, malgré les difficultés de la dernière décennie, Milan est toujours le club avec la deuxième plus grande coupe d’Europe avec sept.

Le premier a été réalisé en 1963 sur le terrain sacré du stade de Wembley. Après la victoire de Scudetto l’année précédente, ils ont fermement décidé de remporter le plus gros prix du football interclubs européen.

Ils se sont dirigés vers la finale où ils ont affronté Benfica, double champion en titre. Comme ce fut le cas lorsqu’ils ont remporté leur premier titre, ils étaient là encore les outsiders, mais tout comme 61 ans auparavant, ils ont surmonté de tels obstacles au triomphe.

Une victoire de 2-1 par coup sûr a été remportée avec l’attaquant vedette brésilien Jose Altafini qui a réussi un doublé. La vue du capitaine Cesare Maldini levant « la coupe aux grandes oreilles » a été et restera à jamais un moment emblématique de l’histoire du club.

9. Berlusconi prend le relais

La première moitié des années 80 n’a pas été une grande période pour les Rossoneri, car ils ont été relégués à deux reprises et n’ont pas réussi à rivaliser avec leurs rivaux pour les gros prix.

Tout cela a changé en 1986 lorsque le magnat des médias Silvio Berlusconi a acheté le club qui était sur le point d’être déclaré en faillite et en a fait le meilleur au monde.

Il avait déjà eu beaucoup de succès dans un certain nombre de domaines de sa vie auparavant, et il a transmis cette philosophie et cette attitude à tous ceux qui étaient au club. Il a investi dans des joueurs, notamment le trio néerlandais de Ruud Gullit, Marco van BAsten et Frank Rijkaard et a tenté sa chance en convainquant Arrigo Sacchi de devenir entraîneur-chef.

Milan a atteint le sommet à la fin des années 80. Ce n’était pas seulement un succès temporaire, car sous la tutelle de Fabio Capello et Carlo Ancelotti, avec des joueurs tels que Dejan Savicevic, George Weah, Andrey Shevchenko et bien d’autres, le club a remporté 29 trophées au cours de ses 31 ans en charge.

Cinq Coupes d’Europe, sept Scudetti et bien d’autres titres ont été remportés, ainsi qu’un style de jeu divertissant qui a impressionné les fans et même les rivaux.

10. Aujourd’hui

Pour le 10e et dernier moment, il est juste que nous regardions où en sont les choses pendant que nous parlons.

Suite à la vente du club à Yonghong Li en 2016, Milan a retrouvé le sentiment que Milan pourrait retrouver ses anciennes gloires, le consortium chinois ayant investi de grosses sommes d’argent dans de nouveaux joueurs passionnants.

Cependant, alors que les résultats étaient décents, il y avait toujours de sérieuses questions quant à la source des fonds que Yonghong investissait. En juillet 2018, alors qu’il avait fait défaut sur un paiement de prêt, le fonds spéculatif Elliot Management – qui lui avait fourni l’argent pour l’achat – a été forcé d’assumer la propriété du club.

Cela signifiait l’échec du respect du fair-play financier, l’acceptation de renoncer à la Ligue Europa et la présence des chiens de garde de l’UEFA. L’équipe elle-même a vu plusieurs changements de direction et bien que sous l’actuel patron Stefano Pioli, les choses se soient améliorées, il y a beaucoup à faire dans les années à venir.

Alors que nous sommes sur le point de célébrer les 120 ans de notre bien-aimé Milan AC, apprécions notre passé, construisons sur le présent et croyons que le club reviendra en effet parmi les échelons supérieurs du jeu.

L’image sélectionnée: AC Milan Club New York City

Podcast SempreMilan: